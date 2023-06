Wie heikel das in der Union auch innerparteilich ist, zeigte sich nun, als die Junge Union in Sonneberg dem AfD-Wahlsieger Robert Sesselmann gratulierte. Jetzt gelte es »Ideologie und Wahlkampfrhetorik beiseitezulegen und in sachorientierte Politik für unseren Landkreis einzusteigen …«, hieß es in einem mittlerweile gelöschten Tweet.