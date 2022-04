Die Preise steigen, ob im Supermarkt oder an der Tankstelle. Die Inflationsrate ist so hoch wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. CDU-Chef Friedrich Merz hat die Menschen in Deutschland vor diesem Hintergrund auf einen Verlust an Wohlstand eingestellt. »Wir haben wahrscheinlich – jedenfalls für eine gewisse Zeit – den Höhepunkt unseres Wohlstandes hinter uns. Es wird schwieriger«, sagte Merz am Sonntagabend im ARD-»Bericht aus Berlin«.