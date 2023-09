Scholz hatte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in einer Regierungserklärung zugesagt, ab sofort zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Bundeswehr zu investieren. Zusätzlich wurde ein schuldenfinanziertes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Beschaffung großer, langjährig zu finanzierender Waffensysteme errichtet.

»Spätestens seit gestern haben wir zwei Oppositionsführer in Deutschland«

Auch die Energie- und Klimapolitik der Ampelkoalition griff Merz an. Allein mit Verboten und Regularien könne man die Menschen nicht mitnehmen. Die Klimapolitik der Ampel sei auf diese Weise vor allem eine Politik gegen den Klimaschutz. Die Spannungen in der Ampel, vor allem zwischen Grünen und Liberalen, kommentierte der Unionsfraktionsvorsitzende süffisant mit der Beobachtung, die Grünen-Riege habe bei der Haushaltsrede von FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner am Vortag demonstrativ die Regierungsbank verlassen. »Spätestens seit gestern haben wir also zwei Oppositionsführer in Deutschland, einen im Parlament und einen in der Regierung«, witzelte Merz. »Auf gute Zusammenarbeit, Herr Lindner!«