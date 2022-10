Oppositionschef Friedrich Merz hat der Bundesregierung Versagen die bei der Entlastung von Bürgern und Unternehmen vorgeworfen. »Deutschland dürfte in Brüssel bewertet werden als das Land in Europa, dessen Regierung in den letzten Monaten am heftigsten gestritten und am wenigsten erreicht hat bei der Entlastung der Haushalte und der Unternehmen«, sagte der CDU-Vorsitzende bei der Debatte im Bundestag.