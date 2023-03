»Wir werden nicht länger dabei zusehen, wie die Hilferufe der Kommunen in dieser Krise ungehört bleiben«, kündigte Throm an. Die Verantwortlichen aus den Kommunen und Landkreisen müssten auch im Bundestag »das Gehör finden, das die Ampel ihnen anscheinend nicht gewähren will«. Die Unionsfraktion will nach Throms Worten nach der Diskussion mit den Kommunalvertretern im Bundestag einen Antrag einbringen, der auf den Erfahrungen und Bedürfnissen der Städte, Gemeinden und Landkreise aufbaue.

»Rückführungen schneller und effektiver« machen

Auf einen Verbündeten in der Ampel könnte die Unionsfraktion laut einem Medienbericht der Mediengruppe Bayern zählen. Die FDP-Bundestagsfraktion drängt demnach die Regierung mit einem Positionspapier, die stark angewachsene Zuwanderung von Asylbewerbern zu reduzieren. Die hohen Flüchtlingszahlen und die angespannte Lage bei der Unterbringung in den Kommunen drohe die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz für Einwanderung insgesamt zu schmälern, heißt es in dem Papier von Vize-Fraktionschef Konstantin Kuhle und dem Parlamentarischen Geschäftsführer Stephan Thomae.