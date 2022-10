Scholz wird sich am Mittwochmittag mit Macron zu einem Arbeitsessen in Paris treffen. Die beiden wollen über europapolitische und bilaterale Fragen reden. Ursprünglich hätte an diesem Tag der deutsch-französische Ministerrat in Fontainebleau bei Paris tagen sollen – eine Regierungskonsultation, bei der fast alle Ministerinnen und Minister beider Regierungen zusammenkommen. Es wäre die erste in der Kanzlerschaft des Sozialdemokraten Scholz.