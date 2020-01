Stuttgarts Grünen-OB Fritz Kuhn „Deutschland ist das einzige Raserland auf der Welt – das ist so idiotisch“

Seit sieben Jahren ist Fritz Kuhn Oberbürgermeister in Stuttgart, bei der Wahl im November tritt er nicht wieder an. Das Grünen-Urgestein über seinen Rückzug, seine Partei und das Regieren in der Autostadt.