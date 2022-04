Vor dem Ukrainekrieg lehnten die Grünen Waffenlieferungen in Krisengebiete ab. Jetzt nicht mehr. Waren sie nie eine so friedliebende Partei, wie alle glaubten?

Gemeinsam arbeiteten die beiden in einer 2001 von Klaus L. gegründeten Denkfabrik, die es laut Bundesanwaltschaft »zu internationaler Bedeutung« gebracht hatte. Während einer Vortragsreise in Shanghai im Juni 2010 wurde das Ehepaar vom chinesischen Geheimdienst angeworben.

Über neun Jahre hat es »regelmäßig Informationen« geliefert, wurde dafür mehrfach samt Rahmenprogramm nach China eingeladen. Die beiden bekamen zudem Geld für ihre Dienste. Das Gericht ordnete an, dass diese »Tat­erträge«, also Reisekosten, Spesen und Honorare, eingezogen werden, in einer Gesamt­höhe von 60.000 Euro.