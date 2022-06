Bangemann wurde 1934 in Wanzleben im heutigen Sachsen-Anhalt geboren und studierte in Tübingen und München Jura. 1963 trat er der FDP bei. Später wurde er erst Stellvertretender Vorsitzender, dann Landesvorsitzender der FDP in Baden-Württemberg. Von 1985 bis 1988 war Bangemann Bundesvorsitzender der FDP.