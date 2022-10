Knapp einen Monat vor Beginn der Fußball-WM in Katar will die für Sport zuständige Bundes­innenministerin Nancy Faeser (SPD) vor Ort die Sicherheit von queeren Fans während des Turniers thematisieren. Faeser hat neben der Menschenrechtsbeauftragten Luise Amtsberg (Grüne) und einer DFB-Delegation auf ihre Reise Ende Oktober auch den Eventmanager Bernd Reisig von der Initiative »Liebe kennt keine Pause – gegen Homophobie in Katar« eingeladen.