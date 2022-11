Selten war eine Fußballweltmeisterschaft so umstritten wie in diesem Jahr. Kurz vor Beginn des Wettbewerbs verstärken Äußerungen des katarischen WM-Botschafters die Befürchtungen. Der frühere katarische Fußball-Nationalspieler Khalid Salman hatte in einem Interview in der ZDF-Dokumentation »Geheimsache Katar« Schwulsein als »geistigen Schaden« bezeichnet.