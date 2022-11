Am Sonntagabend beginnt in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Nun hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharfe Kritik an dem bevorstehenden Großereignis geäußert. »Die Idee, die Fußball-Weltmeisterschaft bei wie viel Grad in Katar abzuhalten, ist einfach eine bekloppte Idee schon immer gewesen und kann eigentlich nicht anders als durch Korruption erklärt werden«, sagte Habeck am Donnerstag auf einem Handelskongress in Berlin.