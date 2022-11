Wie die profitgeile Fußball-Funktionärs-Elite mit Katar verfährt, hat der im Volksmund als »Kaiser« bekannte Franz Beckenbauer schon früh in aller Schönheit demonstriert. Als er nach einem Katarbesuch auf die Missstände auf den Baustellen und die Lage der Arbeitssklaven angesprochen wurde: »Also, ich hab noch keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Die laufen alle frei rum«, erklärte er. Die Menschen dort seien weder in Ketten gefesselt, noch hätten sie irgendwelche Büßerkappen auf dem Kopf. Seitdem nenne ich Beckenbauer nicht mehr Kaiser, sondern Emir. Jedenfalls war das jahrelang das Motto: Nichts hören, nichts sehen. Trotzdem was sagen. Und kassieren natürlich.