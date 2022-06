Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Großbritannien, USA, Japan, Kanada verbieten Gold-Import aus Russland

9:00 Uhr: Vor Beginn des G7-Gipfels haben Großbritannien, die USA, Japan und Kanada eine Ausweitung ihrer Sanktionen gegen Russland wegen des Ukrainekrieg angekündigt. Die vier G7-Länder würden »in Kürze« ein Verbot der Einfuhr von russischem Gold in Kraft setzen, teilte die britische Regierung mit. Premier Boris Johnson will demnach bei dem Treffen der großen Industriemächte auf Schloss Elmau in Bayern die anderen Staaten drängen, sich dem Schritt anzuschließen.