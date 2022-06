G7-Gipfel auf Schloss Elmau Auf alles vorbereitet – nur auf das Leak nicht

170 Pistolen und Gewehre beschlagnahmt

Vorgesehen sind eine Reihe von Maßnahmen, die Teile Bayerns in einen Ausnahmezustand versetzen werden. So hat das Bundesinnenministerium angekündigt, dass zwischen dem 13. Juni und dem 3. Juli Grenzkontrollen an den Binnengrenzen des Schengenraums eingerichtet würden. »Durch die Kontrollen soll die Anreise potenzieller Gewalttäter in das Bundesgebiet verhindert werden«, heißt es von der Behörde.

Ein Kollateralerfolg dieser Kontrollen: Am Samstagnachmittag stoppen Beamte am Grenzübergang Mittenwald einen Transporter, in dem 170 unzureichend gesicherte Pistolen und Schrotflinten in Kartons transportiert worden waren. Einer Mitteilung der Polizei zufolge handelte es sich dabei allerdings um einen regulären Transport. Die Waffen sollten von einem Werk in Italien zu einem Waffenhändler in Schweden geliefert werden. Die Durchfahrt sei genehmigt gewesen, aufgrund der unzureichenden Sicherung wurden die Waffen jedoch beschlagnahmt und dürfen erst weiter transportiert werden, wenn »die Spedition einen sicheren Transport gewährleisten kann«.