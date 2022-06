Die Grenzkontrollen sollen bis 3. Juli zeitlich und örtlich flexibel stattfinden. Kontrolliert wird an Straßen, aber auch in Zügen und auf Wanderwegen an der Grünen Grenze. Dort sind auch berittene Polizeieinheiten im Einsatz. Zudem will die Bundespolizei die Flugverbindungen am Flughafen München im Auge behalten.