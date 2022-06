In Garmisch-Partenkirchen, etwa sieben Kilometer Luftlinie von Schloss Elmau, zelten einige Hundert Aktivistinnen und Aktivisten in den Loisachauen. Zum Gipfelbeginn am Sonntag ist eine Demo rund um den Bahnhof geplant, am Montag wollen Protestierende in mehreren Gruppen auf Wanderwegen möglichst nah an das Luxushotel heranmarschieren, das sich allerdings in einem streng abgeschirmten Sicherheitsbereich befindet.

Dort kommt eigentlich kein Demonstrant hinein. Allerdings ist im Gespräch, das rund 50 Menschen in Polizeibussen in die Nähe des Schlosses gebracht werden, um dort zumindest für kurze Zeit ihre Botschaften verbreiten zu können. Schon für Samstag ist eine Großdemonstration in München geplant.