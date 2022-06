Ein paar Hundert Schafe müssen indessen erst einmal im Tal grasen. Der ursprünglich für das Gipfelwochenende geplante Auftrieb sei in einer gemeinsamen Besprechung von Polizei und Weidegenossenschaft Partenkirchen wegen des G7-Einsatzes auf das darauffolgende Wochenende verlegt worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Auftriebe werden grundsätzlich an Wochenenden durchgeführt, da die Auftriebshelfer diese Aufgabe in ihrer Freizeit übernehmen würden.