Der Sicherheitsexperte rechnet damit, dass der Ukrainekrieg länger andauern wird. »Es wird einen längeren Krieg geben.« Russlands Präsident Wladimir Putin halte die westliche Gesellschaft für dekadent. Zusammen mit China verbreite Russland seine Sicht der Dinge auch im sogenannten Globalen Süden. Daher sei es wichtig, dass von dort Vertreter beim G7-Gipfel in Elmau dabei seien.

Klimaschützer blockieren Finanzministerium in Berlin

08.20 Uhr: Anlässlich des G7-Gipfels haben Klimaschützer die Eingänge des Bundesfinanzministeriums in Berlin blockiert. Seit Montagmorgen besetzen rund 40 Aktivistinnen und Aktivisten den Vordereingang des Gebäudes. Der Hintereingang wurde ebenfalls von rund 30 bis 40 Personen blockiert. Dabei hielten sie Schilder in die Luft, auf denen etwa stand »Global Debt = Global Crime« und »G7 You Owe, You Pay: Cancel the Debt« (auf Deutsch: »Globale Schulden = Globales Verbrechen« und »G7 Ihr schuldet, ihr zahlt: Erlasst die Schulden«). Ein Teil der Aktivisten klebte sich auch an dem Gebäude fest. Nach Angaben der Polizei wurde das Ministerium zudem mit Farbe beschmiert. Die Polizei sperrte am Morgen die Niederkirchenstraße vor dem Ministerium ab.