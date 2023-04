G7 in Elmau 2022 Gipfeltreffen war deutlich günstiger als geplant

Die Finanzierung des G7-Treffens in Elmau hatte im vergangenen zu Differenzen zwischen dem Bund und der bayerischen Regierung geführt. Am Ende fanden beide Seiten einen Kompromiss. Nun liegt die finale Rechnung vor: Das Gipfeltreffen im Sommer 2022 in Oberbayern ist in der Endabrechnung rund 43 Millionen Euro günstiger geworden als ursprünglich geplant.