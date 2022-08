Mit rund 13.000 Blauhelmsoldaten und knapp 2000 Polizisten soll der Uno-Einsatz zur Stabilisierung des Landes beitragen. Der Bundestag hat für die Bundeswehr eine Obergrenze von 1400 Soldaten festgelegt. Anfang August waren knapp über tausend deutsche Soldaten vor Ort.

Der Flughafen in Gao wird nach Angaben der malischen Regierung zurzeit von der malischen Flughafendirektion betrieben, ebenso wie der Flughafen in der Hauptstadt Bamako. Die afrikanische Behörde für Luftsicherung Asecna sei wieder für die Sicherheit in Gao zuständig, hieß es (am Dienstagabend) auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Sie habe nach dem Abzug der französischen Anti-Terror-Mission Barkhane diese Aufgabe wieder übernommen.