Das Bundeswirtschaftsministerium will den Sachverhalt rund um die Gutachten nicht bewerten. Es verweist darauf, dass die Tagebauplanung »Sache der Länder« sei. Tatsächlich ist die Frage, wie es mit Garzweiler II weitergeht, Teil der derzeitigen Koalitionsgespräche zwischen der CDU und den Grünen in Nordrhein-Westfalen. Beide Seiten haben sich in ihrem Sondierungspapier darauf geeinigt, demnächst eine neue Leitentscheidung auf den Weg bringen zu wollen. In der Leitentscheidung werden Vorgaben für die Braunkohleplanung festgelegt.

Gegen den Tagebau Garzweiler II gibt es seit Jahren Proteste. In der angrenzenden Ortschaft Lützerath, die für die Kohlebagger weichen soll, haben Klimaaktivisten Baumhäuser gebaut und Gebäude besetzt.