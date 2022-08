Der Vorteil eines Deckels: Der Staat legt nur eine Obergrenze für den Gaspreis fest, den private Haushalte zu zahlen haben. Einkommensschwache Haushalte sind so deutlich besser vor steigenden Kosten geschützt als nur durch die geringere Mehrwertsteuer. Wohlhabendere Haushalte werden so zwar auch stärker entlastet, allerdings, so der Fraktionsvorsitzende Janßen, »trifft die Krise die Bevölkerung in der Breite, also brauchen wir auch Entlastungen in der Breite«.

Die Bremer Linke stellt sich entweder ein Modell vor, dass den Gaspreis einfriert. Die Preissteigerungen, die der Zulieferer auffangen müsste, übernimmt die Stadt. Ein anderes Modell sieht ein subventioniertes Grundkontingent vor. Die Stadt würde hier auffangen, was innerhalb des Grundkontingents an Preissteigerungen anfällt – wer aber deutlich mehr verbraucht, muss die höheren Kosten selbst übernehmen.

Gerade das letzte Modell sieht Janßen als Garant gegen Verschwendung. Wer den Whirlpool im Winter unbedingt beheizen will, werde so nicht aufgefangen. »Wohlverdiener sind für ihre Luxuskosten weiter selbst zuständig«, so Janßen.