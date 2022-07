Die Gaslieferungen aus Russland sind weiterhin gedrosselt, für einen Verbrauch wie in den vergangenen Heizperioden reichen die Reserven vermutlich nicht aus: Die sich verschärfende Gaskrise gibt der Debatte um eine mögliche Priorisierung der Abnehmer im Ernstfall neuen Aufwind. SPD-Chefin Saskia Esken will in einem solchen Szenario zuerst Privathaushalte und Einrichtungen wie Schulen versorgt wissen.