Teure Wärme Habeck stellt weitere Entlastungen in Aussicht

Wirtschaftsminister Habeck kündigt Hilfen fürs Heizen auch über 2022 hinaus an. Der Grüne fordert Sparmaßnahmen für Büros und öffentliche Gebäude – und greift in der Diskussion über AKW-Laufzeiten Bayerns Ministerpräsident Söder an.