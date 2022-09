Zum 1. Oktober soll die umstrittene Gasumlage eingeführt werden, nun kommt sie möglicherweise doch nicht. In der Ampel mehreren sich die Stimmen, die Gasumlage durch eine Gaspreisbremse zu ersetzen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung »Anne Will«, er habe eine Idee zur Finanzierung solch einer Bremse – diese wolle er aber nicht in der Öffentlichkeit ausbreiten, sondern erst mit den Koalitionspartnern von SPD und Grünen beraten.