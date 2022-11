Die Entlastungen für die Industrie sind an Bedingungen geknüpft. Wer auf Grundlage des EWPBG insgesamt Entlastungen über zwei Millionen Euro bezieht, muss »bis zum 30. April 2025 90 Prozent der zum 1. Januar 2023« vorhandenen Vollzeitstellen erhalten. In einem weiteren strittigen Punkt erzielte die Bundesregierung offensichtlich eine Einigung. So dürfen »während der Dauer der Stabilisierungsmaßnahme grundsätzlich keine Dividenden oder sonstige, vertraglich oder gesetzlich nicht geschuldete, Gewinnausschüttungen« an die Gesellschafter der Firmen ausgeschüttet werden. Gleiches gilt für Boni an das Management.