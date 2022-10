Sozialverband fordert allgemeine Energiepreisbremse

Zur Entlastung der Gaskunden hatte die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission ein Stufenmodell vorgelegt. Dieses sieht in diesem Dezember eine Einmalzahlung in Höhe einer Monatsrechnung vor und im kommenden Jahr eine Gaspreisbremse für private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen sowie für industrielle Verbraucher. Die Deckelung für eine Grundmenge an Gas soll im März 2023 starten. Diese Gaspreisbremse soll ein zentrales Rettungsinstrument der Bundesregierung in der Energiekrise sein.

Doch auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) hält die bisherigen Pläne für eine Gaspreisbremse nicht für ausreichend. Die geplante Übernahme der Abschlagszahlung im Dezember sei zwar »ein gutes niedrigschwelliges Instrument, das den Menschen hilft«, sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Aber das reiche als Kompensation bis März 2023 nicht aus. Die geplante Regelung ab März 2023 deckele zudem einen Preis, der sich seit 2021 bereits verdoppelt habe, kritisierte Engelmeier. Daher müsse ein niedrigerer Preis angesetzt werden.