In der Union gibt es scharfe Kritik an der geplanten Gaspreisbremse der Bundesregierung. »Die große Verunsicherung im Land wird allerhöchstens gedämpft. Vieles bleibt vage, der Ampel-Plan hat grobe Lücken, keiner weiß, was genau ab wann für ihn genau gilt«, sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) dem SPIEGEL.