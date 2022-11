Umstritten war lange, wie genau die Preisreduzierung berechnet werden soll. Die Gaslieferanten sollen dies aus dem Jahresdurchschnittsverbrauch ermitteln. Das ist schwer bei Kundinnen und Kunden, die erst in diesem Jahr einen Gasvertrag abgeschlossen haben. Der Jahresverbrauch solle deshalb »auf Basis der durchschnittlichen monatlichen Verbrauchsmengen geschätzt« werden, und zwar Verbrauchsmengen der »am weitesten zurückliegenden Monate«.

Für Betreiber von Öl- und Holzpelletheizungen, die durch die hohen Energiekosten in finanzielle Schwierigkeiten kommen würden, soll es Härtefallregelungen geben.

Bedingungen für Industrie

Die Entlastungen für die Industrie sind an Bedingungen geknüpft. Wer auf Grundlage des EWPBG insgesamt Entlastungen über zwei Millionen Euro bezieht, muss »bis zum 30. April 2025 90 Prozent der zum 1. Januar 2023« vorhandenen Vollzeitstellen erhalten. In einem weiteren strittigen Punkt erzielte die Bundesregierung offensichtlich eine Einigung. So dürfen »während der Dauer der Stabilisierungsmaßnahme grundsätzlich keine Dividenden oder sonstige, vertraglich oder gesetzlich nicht geschuldete, Gewinnausschüttungen« an die Gesellschafter der Firmen ausgezahlt werden. Gleiches gilt für Boni an das Management. Beides bezieht sich aber nur auf Großunternehmen, die Energiehilfen jenseits der Gaspreisbremse erhalten.

»Gerade in diesen Zeiten, in denen ein harter weltweiter Standortwettbewerb herrscht, ist es wichtig, unseren Unternehmen Sicherheit durch die Hilfen zu geben und damit eine Abwanderung zu verhindern«, sagte Miersch. Der FDP-Energieexperte Michael Kruse lobte den Entwurf gegenüber dem SPIEGEL, kündigte aber an, dass man im parlamentarischen Verfahren darauf achten werde, Missbrauch durch die Energieunternehmen zu verhindern, etwa indem Anbieter ihre Preise präventiv auf den Preis des Deckels hochziehen. »Derartige missbräuchliche Wettbewerbspraktiken müssen durch den Gesetzentwurf verhindert werden«, sagte der Hamburger Liberale.

Der Entwurf enthält zudem eine umstrittene Klausel, der zufolge Industriebetriebe das subventionierte Gas nicht selbst verbrauchen müssen, sondern am Markt weiter verkaufen dürfen. »Die Entlastung erfolgt unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch, damit sich Gaseinsparungen lohnen«, heißt es dazu in den Regierungspapieren. Die Klausel war in den vergangenen Wochen, teils scharf kritisiert worden. Manche Ökonomen und Ökonomen befürchten eine Art Winterschlafprämie für die Industrie. Die Folge könnten Produktionsdrosselungen und Ausfälle in den Lieferketten sein.