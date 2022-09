Trotz des geplanten Einstiegs des Bunds bei Uniper hält Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an der umstrittenen Gasumlage fest – vorerst. Der Grünen-Politiker hat angesichts der geplanten Verstaatlichung des Konzerns jedoch Zweifel an der rechtlichen Grundlage angemeldet. Ob die Umlage dann, wenn Uniper ein Staatsunternehmen sei, noch verfassungskonform erhoben werden könne, sei eine berechtigte Frage, sagte er und stellte eine weitere Prüfung in Aussicht.