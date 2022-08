Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner sagte der »Bild«, die Kabinettsklausur in Meseberg sei »der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um die Gasumlage neu zu verhandeln«. Die derzeit geplante Umlage sei »ungerecht: Denn sie bietet Konzernen, die nicht in Not sind und über Jahre Millionengewinne gemacht haben, jetzt die Möglichkeit für extra Profite. Gleichzeitig verschärft sie soziale Härten bei Millionen Verbrauchern.«