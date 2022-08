Die steigenden Energiepreise im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine werden die Bürgerinnen und Bürger in ganz Deutschland zu spüren bekommen. Der Leipziger Linkenpolitiker Sören Pellmann sieht jedoch insbesondere die Menschen in den ostdeutschen Bundesländern betroffen. Sie würde die geplante Gasumlage, mit der Verbraucher die großen Gasimporteure in der momentanen Krise stützen sollen, noch härter treffen.