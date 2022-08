Am Donnerstag verkündete die Bundesregierung nun, dass die Regierung die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent senken werde. Damit sollen die Mehrkosten für die Gasumlage ausgeglichen werden. Er erwarte von den Unternehmen, dass sie die Senkung an die Kunden weitergeben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Moment, man schafft also eine neue Steuer, die Gasumlage, nur um sie dann mit einem Rabatt quasi zu kassieren? Wäre es nicht einfacher gewesen, die Kosten für die Rettung von Uniper und Co. gleich aus der Steuerkasse zu bezahlen? Auf solche Bürokratiemonster kommen wahrscheinlich nur die Deutschen. Und es ist natürlich politisch pikant: Scholz, der SPD-Politiker, korrigiert den Grünenpolitiker Habeck.

Als Habeck am Montag die Gasumlage erklärte, sagte er: »Wir wissen, dass wir mit vielen Zumutungen leben und arbeiten müssen, aber wir wissen doch auch, warum wir das tun.« Wissen wir das wirklich? Wissen das die Leute, die in diesen Tagen vierstellige Nachzahlungsforderungen von ihren Vermietern im Briefkasten haben? Die in Neuruppin protestieren? Weiß es die brandenburgische Finanzministerin der SPD, die offen die Sanktionen gegen Russland infrage stellt ?

Die Risse zeigen sich gerade überall, sie sind mit schönen Worten nicht mehr zu überspielen.