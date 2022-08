Ab dem Herbst müssen Gaskunden in Deutschland tiefer in die Tasche greifen. Neben ohnehin steigenden Energiepreisen müssen Verbraucherinnen und Verbraucher ab Anfang Oktober die staatliche Gasumlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde entrichten. Die Höhe der Umlage war am Montag nach Berechnungen des Trading Hub Europe, einem Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, bekannt gemacht worden.