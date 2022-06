Bei der Gazprombank in Moskau ist diese Woche eine größere Summe aus Düsseldorf eingetroffen. Das Geld kommt von der Firma Uniper, ehemals E.on, ehemals Ruhrgas, einem der wichtigsten deutschen Energiehändler. Mit Zigmillionen Euro sorgt Uniper dafür, dass weiter russisches Erdgas nach Deutschland fließt, Krieg hin oder her. Das Geld ist in Russland hochwillkommen. Womöglich hilft es Präsident Wladimir Putin dabei, seine angeschlagene Armee aufzupäppeln. Dann sehen wir die Düsseldorfer Millionen demnächst in der Ukraine wieder, in Form von russischem Kriegsgerät, zu erkennen an einem frischen Z.