Die Genese gleicht einem ewigen Auf und Ab: Zunächst hatten sich SPD, Grüne und FDP im März nach wochenlangem Streit auf ihr Heizungsgesetz geeinigt – nur, um danach weitere Wochen zu streiten. Vor zwei Wochen stritt dann der Bundestag über das GEG – allerdings nur über einen wenige Seiten umfassenden Entwurf des veralteten Gesetzes. Seither tagte wieder die Ampel, nun steht der finale Gesetzestext.

Ärger dürft nicht nur bei der für kommende Woche angesetzten Abstimmung drohen: Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann will per einstweiliger Verfügung durchsetzen, dass der Bundestag mehr Zeit zur Beratung bekommt. Das Last-Minute-Verfahren sei rechtswidrig. In einem sogenannten Organstreitverfahren soll das Bundesverfassungsgericht nun feststellen, ob die Rechte Heilmanns als Abgeordneter auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung verletzt werden. Bekäme er recht, könnte sich der Bundestag erst wieder nach der Sommerpause mit dem Heizungsgesetz befassen – also frühestens ab dem 4. September.