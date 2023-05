Am Donnerstag habe sich der Ältestenrat des Bundestages auf die vorläufige Tagesordnung für die Woche verständigt, hieß es heute in der Fraktion. Beratungen zum Gesetz sind demnach in den Sitzungswochen im Juni nicht vorgesehen. Dass das Gesetz aus dem Ressort von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) somit noch vor der Sommerpause durchs Parlament kommt, gilt als unwahrscheinlich.