Den Ermittlern zufolge sei die Aufgabe von Marcia M. gewesen, Islamistinnen in Deutschland mit möglichen Attentätern zu verkuppeln: Zur Tarnung sollten sie die IS-Kämpfer heiraten und bei sich zu Hause unterbringen. Doch der Verfassungsschutz erfuhr von M.s Chats mit deutschen Islamistinnen. Im November 2016 sollen schließlich zwei Männer des Terrorkommandos daran gescheitert sein, Syrien zu verlassen und nach Deutschland zu reisen. Marcia M. und ihr Mann Oğuz G. gerieten in kurdische Gefangenschaft, wo deutsche und amerikanische Geheimdienstmitarbeiter sie bereits befragen konnten.

Als Jugendlicher zum IS verschleppt

In der Maschine ist außerdem die 30 Jahre alte Deutsch-Türkin Kevser T. aus dem westfälischen Rheine. Nach SPIEGEL-Informationen reiste T. bereits Ende November 2013 mit dem Islamisten Florian L. zum IS nach Syrien aus. Dort lebte das Ehepaar mit zwei Kindern in einer Wohnung nahe Rakka, der ehemaligen Hauptstadt des IS. Nach Erkenntnissen von Staatsschützern soll T. im Jahr 2014 an der Einschleusung weiterer Dschihadisten zum IS beteiligt gewesen sein. Zudem soll sie versucht haben, eine weitere Frau in Deutschland zu einer Ausreise nach Syrien zu bewegen.