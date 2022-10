Geheimdienste Bundesregierung stellte mutmaßlichem russischem Spion Visum aus

In westlichen Sicherheitsbehörden dürfte der Fall dennoch für Kopfschütteln sorgen – weil die Warnung des anderen europäischen Staates ignoriert wurde. Demnach soll bei der Visumsbearbeitung der europäische Einspruch durchaus aufgefallen sein, weswegen man sich dann auf die Erteilung eines nationalen Visums verlegt habe.

Deutschland im Umgang mit Spionen eher handzahm

Deutschland gilt im Umgang mit russischen Spionen als besonders handzahm. Als Grund dafür gilt, dass bei Ausweisungen russischer Spione meist solche Agenten betroffen sind, die an russischen Auslandsvertretungen als Diplomaten akkreditiert sind. Im Gegenzug weist Russland meist genau die gleiche Zahl deutscher Diplomaten aus. Da Moskau sehr viel mehr Diplomaten in Deutschland akkreditiert hat als die Bundesrepublik in Russland, fürchtet man hier, dass die Vertretungen Berlins in Russland dezimiert werden könnten, sollte man sehr viele mutmaßliche russische Spione zurück in die Heimat schicken.