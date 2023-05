Im vergangenen Jahr gelang es der Abteilung von Willems, in Polen ein ehemaliges Mitglied der militanten linksextremen Szene ausfindig zu machen und zu Aussagen zu bewegen. Der Mann wurde zum Kronzeugen der Ermittler in einem aufsehenerregenden Verfahren vor dem Dresdner Oberlandesgericht: Eine Gruppe um die Angeklagte Lina E. soll in Ostdeutschland gezielt Jagd auf Neonazis gemacht haben.

Die bisherige Vizepräsidentin des Verfassungsschutzes, Felor Badenberg , wurde im April auf Wunsch der CDU überraschend Justizsenatorin in Berlin . Die parteilose Juristin war die erste Frau auf dem Stellvertreterposten beim Bundesamt.