Vor allem Kriminelle aus den Niederlanden sind nach Erkenntnissen von Sicherheitsbehörden in Deutschland aktiv. Das BKA geht davon aus, dass die Täter wegen wachsenden Drucks der Strafverfolgungsbehörden und verschärfter Maßnahmen zu Verhinderung von Sprengungen in den Niederlanden nach Deutschland ausweichen. Bundesländer in der Nähe sind daher tendenziell stärker betroffen als andere Teile Deutschlands.