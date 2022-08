Die Statue wurde laut MLPD durch Spenden finanziert. In der Darstellung hält Marx ein Exemplar seiner Schrift »Das Kapital« in der Hand. Die MLPD habe nach Schätzungen bundesweit rund 2700 Mitglieder, sagte ein Parteisprecher. Deutschlandweit seien Mitglieder in einigen Kommunalparlamenten an Wahlbündnissen beteiligt. Auf Bundes- oder Landesebene hat sie keine Mandate errungen.