Gemeinsamer Appell Grüne und FDP fordern mehr Waffen für die Ukraine

Der Bundesrepublik Deutschland komme in dieser Zeit eine besondere Verantwortung für den Frieden in Europa zu, schreiben die Unterzeichner. »Als Land, das die schlimmsten Menschenrechtsverbrechen in Europa – insbesondere in Polen und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion – zu verantworten hat, sind wir im besonderen Maße der Wiederherstellung und Sicherung des Friedens verpflichtet.« Aus der deutschen Geschichte ergebe sich die Pflicht, Kriege zu verhüten und Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. »Diesem Auftrag müssen wir in neuem Umfang entsprechen.«