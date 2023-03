Auf der anderen Seite ist einer rechtschaffen verstaubten Gewerkschaft daran gelegen, sich den jugendlichen Charme der FFF-Aktivisten nutzbar zu machen. Wen immer FFF über die Jahre in die Talkshows geschickt hat – alle sahen besser aus als Frank Bsirske oder sein Nachfolger. Und wenn man schon Millionen Pendler tageweise in den Wahnsinn treibt, schadet es dem gesamtgesellschaftlichen Ansehen gewiss nicht, den eigenen Gehaltsinteressen das Mäntelchen der Klimarettung umzuhängen. Allerdings ist es aus guten historischen Gründen untersagt, allgemeinpolitische Ziele wie den Klimaschutz mit den Mitteln des Arbeitskampfes zu verfolgen. Das wissen sie bei Ver.di in der Chefetage selbstredend auch. Wiewohl »vereinter denn je« würde Ver.di also gar nicht richtig Ernst machen (können) für die neuen Freunde und Freundinnen. Und weil das noch weitere durchschaubare Gründe hat, ist das Ganze eine freche Schwindelei.