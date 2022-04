Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe übernimmt die Ermittlungen gegen Mitglieder einer Chatgruppe, die geplant haben sollen, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen und Sprengstoffanschläge in Deutschland zu verüben. Demnach verdächtigt die Bundesanwaltschaft fünf Männer der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Vier von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.