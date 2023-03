SPIEGEL: Das setzt einen grundlegenden Mentalitätswandel voraus. Es hat fast ein Jahr gebraucht, Ersatz für jene Panzerhaubitzen zu bestellen, die an die Ukraine geliefert wurden.

Breuer: Ich weiß nicht, ob Ihre Beschreibung so zutreffend ist. Wir haben in Deutschland doch über Jahre hinweg die Friedensdividende eingesteckt. Es ging nicht darum, Dinge schnell zu beschaffen. Dieses Denken verändert sich nun. Und wir kennen dieses Problem doch nicht nur in den Streitkräften. In der Gesellschaft, in der Verwaltung, in vielen Bereichen der Wirtschaft haben wir uns mit unseren Prozessen verlangsamt. Es ist kein dünnes Brett, das hier gebohrt wird.

SPIEGEL: Ein Anfang wäre, dass Sie einen großen Teil der Leute wieder bei der Truppe arbeiten lassen und nicht mehr in den ungezählten Behörden und Dienststellen.

Breuer: Beim Territorialen Führungskommando, das wir in den vergangenen Monaten neu aufgestellt haben, haben wir das schon gemacht. Dort führen wir mit einer vergleichsweise sehr geringen Zahl von Männern und Frauen. Wir brauchen keine militärischen Verwaltungen, sondern Stäbe, die Truppen führen können. Und wir müssen Menschen befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Genau diese Verantwortungsübernahme brauchen wir, egal auf welcher Führungsebene, und das gilt auch für das Ministerium.

SPIEGEL: Aus der Friedensarmee soll wieder eine Kampftruppe werden. Was bedeutet das für Ihren Umgang mit den Männern und Frauen, die Ihnen unterstehen?

Breuer: In vielen Gesprächen mit Soldaten habe ich deutlich gemacht, dass die zeitliche Berechenbarkeit, die mit dem Kontingentdenken der bisherigen Auslandseinsätze verbunden war, vorbei ist. Früher stand am Anfang die Vorbereitung des Einsatzes, dann der Einsatz und schließlich die Nachbereitung. Jetzt brauchen wir ständige Einsatzbereitschaft.