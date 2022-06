Hintergrund der Initiative ist ein Bericht des TV-Satirikers Jan Böhmermann über Hasskriminalität im Netz. Böhmermanns Redaktion wollte wissen, wie Polizeidienststellen in den Bundesländern auf die Meldung von Hass im Internet reagieren. Sie hatte im vergangenen Sommer sieben offensichtlich strafrechtlich relevante Hassbotschaften bei Polizeidienststellen in allen 16 Bundesländern angezeigt und später den meist schleppenden Ermittlungsverlauf geschildert. Angezeigt wurden Morddrohungen ebenso wie antisemitische Inhalte und verfassungsfeindliche, rechtsradikale Symbole. Dass einige Anfragen versandeten, hatte in manchen Fällen Konsequenzen für Beamte.