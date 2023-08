Reform im Koalitionsvertrag vorgesehen

Das deutsche Unterhaltsrecht sei in die Jahre gekommen, begründete Buschmann seinen Vorstoß. »Ob ein Vater sich an einem oder an drei Tagen in der Woche um das Kind kümmert, hat in vielen Fällen kaum Auswirkungen auf den von ihm gezahlten Unterhalt. Das ist aus Sicht der Betroffenen ungerecht. Und das ist gerade auch mit Blick auf das Kindeswohl nachteilig.«