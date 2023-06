Geplanter Scholz-Untersuchungsausschuss Union und SPD finden Mini-Kompromiss

Union und SPD haben sich im Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags in Sachen Cum-ex-Untersuchungsausschuss wieder angenähert – zumindest auf formaler Ebene: So wurde nach SPIEGEL-Informationen am Nachmittag in dem Gremium beschlossen, dass es kommende Woche nun doch eine Anhörung von Fachleuten zum Fragenkatalog des geplanten Gremiums geben soll. Zuletzt hatten CDU und CSU damit gedroht, bereits jetzt über die Einsetzung des Gremiums abzustimmen und damit den Streit mit den Sozialdemokraten zu eskalieren.